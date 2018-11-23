Oto Tamircisiyken Ajan Olan Adam, Hikayesiyle Ağızları Açık Bıraktı

Oto tamircisiyken ajan olan Hüseyin Yıldırım, hikayesiyle herkesin ağzını açık bıraktı. Yıldırım, "Dünyaya bir daha gelsem yine ajan olurum ama bu sefer daha dikkatli olurum." dedi.

İşte oto tamircisiyken ajanlık yapan Hüseyin Yıldırım'ın hayat hikayesi

HER BELGENİN FOTOKOPİSİNİ ÇEKTİ

Hüseyin Yıldırım Kırşehir'de doğan bir oto tamircisiydi ama hayat onu uluslararası bir casusa çevirdi. Hüseyin Yıldırım 1928 yılında Kırşehir'de doğdu. 1960'lı yılların başında ailesiyle beraber Almanya'ya göç etti. Bir oto tamircide çalışmaya başlıyor. O dönem Doğu Berlin'de bir ajan ile tanıştı. Casus olmak için onun peşinde koşturdu, önce kabul etmediler Yıldırım'ı. Yıldırım onlarla beraber çalışabilmek için oto tamirciye gelen insanlardan bilgi sızdırabileceğini söyledi. Sözünü tutmakla kalmadı, Amerikan askeri istihbaratına, askeri araç tamircisi olarak girdi. Yıldırım, yedi yıl boyunca Amerikalılardan sızdırdığı her belgenin fotokopisini çekti. Fakat 1989 yılında ABD'de FBI tarafından yakalandı.

"YİNE AJAN OLURUM"

Hüseyin Yıldırım, Amerikan devletine casusluk faaliyeti nedeniyle 2,5 milyar dolar zarar verdiği gerekçesiyle idamla yargılandı. Daha sonra cezası müebbete çevrildi. Türkiye'ye mektuplar yazan Yıldırım, "Beni Türkiye'de yargılayın." dedi. ABD, Yıldırım'ı Türkiye'ye göndermedi. ABD'de 15 yıl cezaevinde kaldığı için yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. ABD'de evlendiği karısı onu yıllarca beklemiş olsa da Yıldırım eski ailesine geri döndü. Yıldırım verdiği bir röportajda, "Dünyaya bir daha gelsem yine ajan olurum ama bu sefer daha dikkatli olurum" diye konuştu. Hüseyin Yıldırım, Berlin'de ailesiyle beraber yaşamaya devam ediyor.