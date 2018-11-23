Oto Tamircisiyken Ajan Olan Adam, Hikayesiyle Ağızları Açık Bıraktı
Oto tamircisiyken ajan olan Hüseyin Yıldırım, hikayesiyle herkesin ağzını açık bıraktı. Yıldırım, "Dünyaya bir daha gelsem yine ajan olurum ama bu sefer daha dikkatli olurum." dedi.
Oto tamircisiyken ajan olan Hüseyin Yıldırım, hikayesiyle herkesin ağzını açık bıraktı. Yıldırım, "Dünyaya bir daha gelsem yine ajan olurum ama bu sefer daha dikkatli olurum." dedi.
İşte oto tamircisiyken ajanlık yapan Hüseyin Yıldırım'ın hayat hikayesi
HER BELGENİN FOTOKOPİSİNİ ÇEKTİ
Hüseyin Yıldırım Kırşehir'de doğan bir oto tamircisiydi ama hayat onu uluslararası bir casusa çevirdi. Hüseyin Yıldırım 1928 yılında Kırşehir'de doğdu. 1960'lı yılların başında ailesiyle beraber Almanya'ya göç etti. Bir oto tamircide çalışmaya başlıyor. O dönem Doğu Berlin'de bir ajan ile tanıştı. Casus olmak için onun peşinde koşturdu, önce kabul etmediler Yıldırım'ı. Yıldırım onlarla beraber çalışabilmek için oto tamirciye gelen insanlardan bilgi sızdırabileceğini söyledi. Sözünü tutmakla kalmadı, Amerikan askeri istihbaratına, askeri araç tamircisi olarak girdi. Yıldırım, yedi yıl boyunca Amerikalılardan sızdırdığı her belgenin fotokopisini çekti. Fakat 1989 yılında ABD'de FBI tarafından yakalandı.
"YİNE AJAN OLURUM"
Hüseyin Yıldırım, Amerikan devletine casusluk faaliyeti nedeniyle 2,5 milyar dolar zarar verdiği gerekçesiyle idamla yargılandı. Daha sonra cezası müebbete çevrildi. Türkiye'ye mektuplar yazan Yıldırım, "Beni Türkiye'de yargılayın." dedi. ABD, Yıldırım'ı Türkiye'ye göndermedi. ABD'de 15 yıl cezaevinde kaldığı için yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. ABD'de evlendiği karısı onu yıllarca beklemiş olsa da Yıldırım eski ailesine geri döndü. Yıldırım verdiği bir röportajda, "Dünyaya bir daha gelsem yine ajan olurum ama bu sefer daha dikkatli olurum" diye konuştu. Hüseyin Yıldırım, Berlin'de ailesiyle beraber yaşamaya devam ediyor.
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Bir fotokopi için yıllarca ceza evlerindemi süründün hemde gevur bir millet için harcanan bir ömür la bura ana vatanında aziz millete hizmet etseydinyaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hayatimi yazsam roman olurdu filimler cekilirdi hadi iyi uyumalarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ORTALIK ÇOK KARIŞIK TÜRKLER SENİ DEŞİFRE EDER VALLA SÖYLEMESİ BENDENCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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bir filim izleyip hevese kapılmış başına gelenlerin haddi hesabı yoktur bu ülkesinide satar ajan olmak için ayıktirim ))Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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sen kim casus olmak kim, ajan olacak kapasiten olsaydı tamirci olmazdın, kendini bond zanneden cühela. .Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır