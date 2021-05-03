Oto tamirciler açık mı? Tam kapanmada oto tamirciler açık mı? Tamirciler yasaktan muaf mı?
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Oto tamirciler açık mı? Tam kapanmada oto tamirciler açık mı? Tamirciler yasaktan muaf mı?

Oto tamirciler açık mı? Tam kapanmada oto tamirciler açık mı? Tamirciler yasaktan muaf mı?
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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmada Oto tamirciler açık mı? Tam kapanmada oto tamirciler açık mı? Tamirciler yasaktan muaf mı?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmada Oto tamirciler açık mı? Tam kapanmada oto tamirciler açık mı? Tamirciler yasaktan muaf mı?

OTO TAMİRCİLER AÇIK MI?

"Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf değildir. Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını yerine getiren tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı tutulacaktır. Ancak üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zorunlu durumların oluşması halinde bu işyerleri, kısa süreli ve ilgili arızanın giderilmesi amacıyla kaymakamlığın/kolluğun bilgisi dahilinde geçici olarak açılabilecek, çağrı üzerine ve sadece bahse konu arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunabileceklerdir. Bu hizmeti sunmak amacıyla işyerlerine gelmek durumunda olan görevli kişiler, sadece bu faaliyetlerle sınırlı olmak ve güzergah/zamanla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından geçici olarak muaf olacaklardır" ifadesine yer verildi.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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