Oto elektrikçiden araçlarda kış bakımı uyarısı

05.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:20

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte araç bakımlarının mutlaka yaptırılması uyarısında bulunan oto elektrikçi ustası Fatih Gürel, özellikle çalışmayan kaloriferlerin kazalara davetiye çıkardığına dikkat çekti.



Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'ndeki oto elektrikçi ustası Fatih Gürel, araç sahiplerine araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu. Kış mevsiminde özellikle silecek, akü ve kaloriferlerin düzgün çalışmasının önemine dikkat çeken Gürel, "Kış aylarında işimiz daha çok silecek, klima, aydınlatma sistemi, akü ve kalorifer üzerinde yoğunlaşıyor. Burada en önemli iki unsur silecekler ve kaloriferlerdir. Kışın ön camlar buğu yapar. Kaloriferler çalışmalı ki, camlardaki buğu gitmeli. Silecekler ve kaloriferlerin düzenli çalışmaması kazalara davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle bakımları mutlaka ve mutlaka yapılmalıdır. Araç sahiplerinin silecek ve kaloriferlerinin bakımlarını yaptırmaları kendilerine yarar sağlayacaktır. Bir de yağışlı ve nemli ortamlarda akünün kutup başlarında oksitlenme görülür. Oksitlenme durumunda akü araç için gerekli miktarda elektrik akımını sağlayamaz. Bunu erken fark etmek için akünün kutup başlarını sık sık kontrol etmeliyiz. Akünün kutup başlarını oksitlenmeye karşı sıcak su ile temizlenmesi gerekir. Maalesef ki biz de araçlar bozulmadan sanayiye getirilmiyor. Halbuki bakımlar düzenli olarak yapıldığı zaman masraf da olmuyor. Ufak masraftan kaçan araç sahipleri daha sonra çok daha maliyetle araçlarını yaptırıyorlar. Bunu önlemek adına araç sahiplerinin, araçlarının bakımlarını zamanında daha küçük masraflarla yaptırmalıdır" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA