Otizmli Emirhan, ameliyat olmazsa hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Eda Tok, otizmli oğlu Emirhan Yavuz'un (19) skolyoz hastalığı nedeniyle hayatını kaybetme riski olduğunu, ameliyat olması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da yaşarken eşinden boşanıp Ereğli'ye yerleşen Eda Tok, hayatını otizmli oğlu Emirhan Yavuz'a adadı. Eda Tok, bakımından eğitimine, oğlunun tüm ihtiyaçlarını karşılaşamaya çalıştığı oğlunun skolyoz rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olması gerektiğini söyledi. Oğlunun hastalığı nedeniyle kemiklerin iç organlara baskı yaptığını anlatan Tok, "İstanbul'da ve burada birçok hastaneye gittik. Özel bir hastane, ameliyat yapabileceklerini ancak 50 bin liralık bir maliyet oluşacağını söylediler. Maddi durumdan dolayı ameliyat yaptıramadık. Doktorlar bir an önce ameliyat olması gerektiğini söylediler. Devlet büyüklerimden bana yardım etmelerini istiyorum. Oğlumu kaybetmek istemiyorum" dedi.