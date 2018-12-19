Otizmli Çocuklar Fidan Dikti

Samsun'da otizmli çocuklara doğa sevgisi kazandırmak için fidan diktirildi.

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, Fahriye Kemal Kızılot Özel Uygulama Okulu'nda eğitim alan otizmli çocuklar ile İstiklal Mesleki Ticaret Anadolu Lisesi öğrencilerini kaynaştırmak için fidan dikme etkinliği düzenledi.

İlkadım ilçesine bağlı Aşağı Avdan Mahallesi'ndeki etkinlikte otizmli çocuklar ile lise öğrencileri birlikte fidan dikti.

Dernek Başkanı Burcu Keskin, yaptığı açıklamada, otizmin bir hastalık değil, farklılık olduğunu söyledi.

Etkinlikle çocukların sosyalleştiğini anlatan Keskin, "Çocuklarımız özel çocuklar ve sürekli eğitim görmeleri, sosyalleşmeleri gerekiyor. Bugün bu özel çocukların ne kadar mutlu olduğunu gördük. Özel çocuklarımızı sosyalleşmeleri için sağlıklı çocuklarla sık sık bir araya getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA