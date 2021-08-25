Otistik küçük Mira, aldığı eğitime konuşmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otistik küçük Mira, aldığı eğitime konuşmaya başladı

Otistik küçük Mira, aldığı eğitime konuşmaya başladı
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Otizm hastası 5 yaşındaki Mira, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimle konuşmaya başladı.

Otizm hastası 5 yaşındaki Mira, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimle konuşmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar'da yaşayan Sibel Demirkıran'ın otizmli çocuğuyla mücadelesi 5 yıl önce başladı. 2 yaşına kadar hiç konuşmayan, yaşıtlarına uygun hareket etmeyen ve kalabalıktan kaçan Mira'nın durumundan endişelenen anne, kızını çocuk-ergen psikiyatrisine götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda Mira'nın yüzde 40 oranla atipik otizm hastası olduğu ortaya çıktı.

Anne Sibel Demirkıran, başarıya ulaşan zorlu süreci şu cümlelerle anlattı:

"Çocuğuma sözel ve sözel olmayan iletişim bozukluğu tanısı konuldu. Zaman geçirmeden eğitimlere başladık. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı bu konuda bizim hayatımızın dönüm noktası oldu, hocalarımız bize yol haritası çizdi ve Mira'yla yakından ilgilendi. Samimi ve özverili sürecin sonunda Mira, mucize bir çocuk oldu, iyileşti ve raporu da düştü. O da artık yaşıtları gibi davranıyor, konuşuyor, topluma karışıyor. Evimiz eskiden sessiz bir yerdi, şimdi bayram yeri. Ağzından kelime çıkmayan, topluma karışmayan Mira'yı şimdi susturamıyoruz. Bize bu imkanları sunan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Marcao Mesut Özil Sadık Çiftpınar Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otistik küçük Mira, aldığı eğitime konuşmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:54:07. #1.14#

title