OtherSide Esports TEB Ligi finalinde!
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OtherSide Esports TEB Ligi finalinde!

OtherSide Esports TEB Ligi finalinde!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan OtherSide Esports TEB Ligi finaline yükseldi.

NBA 2K severlerin merakla takip ettiği Türkiye Espor Basketbol Ligi (TEB Ligi) sona yaklaşıyor. Birbirinden güçlü 15 takımın lig maratonu boyunca kıyasıya rekabet ettiği ligde playofflar sonucunda finale çıkan ilk takım belli oldu.

Lig maratonunu mağlubiyetsiz olarak tamamlayan OtherSide Esports ve diğer 7 takım büyük final mücadelesi için mücadele etti. Playofflara kalan takımlar ise şu şekildeydi:

  • OtherSide Esports
  • SuperMassive Blaze Esports
  • Gençlerbirliği
  • Beşiktaş Esports
  • Regnum Carya Esports
  • Çamlıca Esports
  • HAK3 Esports
  • Trabzonspor

Çeyrek final karşılaşmaları ve sonuçları ise şu şekildeydi:

  • OtherSide Esports X Trabzonspor (2-0)
  • SuperMassive Blaze X HAK3 Esports (2-0)
  • Regnum Carya Esports X Gençlerbirliği (2-1)
  • Beşiktaş Esports X Çamlıca Esports (2-0)

Yarı final karşılaşmaları ve sonuçları ise şu şekildeydi:

  • OtherSide Esports X Regnum Carya Esports (2-0)
  • SuperMassive Blaze X Beşiktaş Esports (henüz oynanmadı)

Playerbros ekibi olarak öncelikle OtherSide Esports'u tebrik ediyor, SuperMassive Blaze - BJK Esports maçı için her iki takıma da başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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