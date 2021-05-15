OtherSide Esports Talent haftanın özeti yayınlandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OtherSide Esports Talent haftanın özeti yayınlandı!

OtherSide Esports Talent haftanın özeti yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

OtherSide Esports eğitimleri başladı!

Türkiye espor ekosistemine Valorant ile hızlı bir giriş yapan espor organizasyonu OtherSide Esports Talent haftanın özetini paylaştı.

Başvurularını geçtiğimiz haftalarda bu program için başvuruları açmış ve toplamda 1000 adet başvuru almıştı. Organizasyonun hazırladığı bu program ayrıca "Türkiye'nin ilk dijital akademi kampı" adıyla da anıldı. OtherSide Esports kampa hızlı bir başlangıç yaptı ve dün sosyal medya hesapları üzerinden "Haftanın hızlı özeti" açıklamasıyla bir gönderi paylaştı. Paylaştığı gönderide detaylı olarak kampta bu hafta hangi konuların işlendiğinden ve diğer istatistiklerden bahsetti. OtherSide Talent etkinliğinde toplamda 200 oyuncu ilk defa scrim mantığını öğrenmiş oldu.

Eğer siz de detaylı olarak bu kampta nelerin işlendiğine göz atmak isterseniz organizasyonun Instagram hesabına göz atabilirsiniz. Hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sergey Lavrov Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Cemal Hünal Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: OtherSide Esports Talent haftanın özeti yayınlandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 19:24:32. #1.14#

title