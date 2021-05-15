OtherSide Esports Talent haftanın özeti yayınlandı!

OtherSide Esports eğitimleri başladı!

Türkiye espor ekosistemine Valorant ile hızlı bir giriş yapan espor organizasyonu OtherSide Esports Talent haftanın özetini paylaştı.

Başvurularını geçtiğimiz haftalarda bu program için başvuruları açmış ve toplamda 1000 adet başvuru almıştı. Organizasyonun hazırladığı bu program ayrıca "Türkiye'nin ilk dijital akademi kampı" adıyla da anıldı. OtherSide Esports kampa hızlı bir başlangıç yaptı ve dün sosyal medya hesapları üzerinden "Haftanın hızlı özeti" açıklamasıyla bir gönderi paylaştı. Paylaştığı gönderide detaylı olarak kampta bu hafta hangi konuların işlendiğinden ve diğer istatistiklerden bahsetti. OtherSide Talent etkinliğinde toplamda 200 oyuncu ilk defa scrim mantığını öğrenmiş oldu.

Eğer siz de detaylı olarak bu kampta nelerin işlendiğine göz atmak isterseniz organizasyonun Instagram hesabına göz atabilirsiniz. Hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros