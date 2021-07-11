OtherSide Esports DLoneLy ile anlaştı!

OtherSide Esports yeni içerik üreticisini duyurdu!

Espor ekosisteminde yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiren espor organizasyonu OtherSide Esports DLoneLy ile anlaştı. Organizasyon, yeni içerik üreticisi Doğa Can "DLoneLy" Sur ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarıyla ve takipçileriyle paylaştı.

OtherSide Esports, espor ekosistemine sadece takım bazlı bakmayan nadir organizasyonlar arasında yer alıyor. Organizasyonun aktif olarak yürüttüğü projeler ise "talent" ve "içerik üreticisi" programı olmak üzere iki program yürütüyor. Buna ek olarak espor ekosisteminde kadınların da yer almasını amaçlıyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Doğa Can "DLoneLy" Sur'a başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros