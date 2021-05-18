OtherSide Esports Berkan Ege Balcılar ile anlaştı!

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Türkiye espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan OtherSide Esports Berkan Ege Balcılar ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon Berkan Ege Balcılar'ı bünyesine içerik üreticisi olarak kattı. İsterseniz gelin yeni içerik üreticisine birlikte göz atalım.

Berkan Ege Balcılar

Berkan, 20 yaşında. Daha önce çeşitli CS: GO takımlarında oyuncu olarak görev aldı. VALORANT'ın çıkışıyla birlikte de bazı espor organizasyonlarında görev alan Berkan, sonrasında yayın yapmaya başladı. Çamlıca Espor bünyesinde bir süre VALORANT oynadı. Geçtiğimiz gün ise OtherSide Esports ile içerik üreticisi olarak anlaştı.

Playerbros olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Berkan'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros