OtherSide Esports Aybike Selin ile anlaştı!

OtherSide Esports güçlenmeye devam ediyor!

VALORANT ile espor ekosistemine giriş yapan espor organizasyonu OtherSide Esports Aybike Selin ile anlaştı.

Mücadele ettiği oyunlar kadar oyuncuların arkasındaki ekibe de önem veren OtherSide Esports, ekibini günden güne güçlendirmeye devam ediyor. Dün paylaşmış olduğumuz "" haberinin ardından organizasyon ekibine güç katmaya devam ediyor.

OtherSide Esports, bünyesine Influencer Manager olarak Aybike Selin'i kattı ve sosyal medya kanallarından paylaştığı gönderide "Büyüyoruz, büyürken güçleniyoruz! Ekibimize Influencer manager olarak katılan 'e hoş geldin diyoruz." açıklamasına yer verdi.

Playerbros ekibi olarak bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Aybike Selin'e kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros