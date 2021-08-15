OtherSide Esports Aybike Selin ile anlaştı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OtherSide Esports Aybike Selin ile anlaştı!

OtherSide Esports Aybike Selin ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

OtherSide Esports güçlenmeye devam ediyor!

VALORANT ile espor ekosistemine giriş yapan espor organizasyonu OtherSide Esports Aybike Selin ile anlaştı.

Mücadele ettiği oyunlar kadar oyuncuların arkasındaki ekibe de önem veren OtherSide Esports, ekibini günden güne güçlendirmeye devam ediyor. Dün paylaşmış olduğumuz "" haberinin ardından organizasyon ekibine güç katmaya devam ediyor.

OtherSide Esports, bünyesine Influencer Manager olarak Aybike Selin'i kattı ve sosyal medya kanallarından paylaştığı gönderide "Büyüyoruz, büyürken güçleniyoruz! Ekibimize Influencer manager olarak katılan 'e hoş geldin diyoruz." açıklamasına yer verdi.

Playerbros ekibi olarak bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Aybike Selin'e kariyerinde başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Işın Karaca Eser Yenenler Berdan Mardini
Spor Fatih Terim Lionel Messi Alex Teixeira Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OtherSide Esports Aybike Selin ile anlaştı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 11:23:51. #1.15#

title