Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı
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Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı

25.02.2021 12:16 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:52

Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı.

Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı. Bayılana kadar öten horozun görüntüsünü Japonya ve Çin'de milyonlarca kişi izledi.

Denizli'nin tescillenmiş horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayılması "Görenler enerjisine şaşırıyor", "Bu horoz öttüğünde durmak nedir bilmiyor" şeklinde tüm dünya basınında yer aldı. Horuzun bayılana kadar öttüğü görüntüler, dünyada büyük beğeni topladı.

Uzun süre ötmeleri ile meşhur olan Denizli horozları kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Denizli'de horoz sahibinin kayıt altına aldığı ilginç görüntüler kahkahaya boğmuştu. Uzun süre ötmek için büyük çaba gösteren horoz, bayılıp yere yıkılana kadar öttüğü görüntüler tüm dünya basınında yer aldı. Görüntülerde horoz, 15 saniyeye kadar ötüyor. Daha fazla dayanamayınca, kısa süreli baygınlık geçiriyor. 'Uzun süreli ötme' namını bırakmak istemeyen bu horoz, nefesi yetmeyince bayıldı. Sahibinin sosyal medya üzerinden paylaştığı bu görüntü saatler içinde binlerce beğeni toplamıştı. Tokyo ve Japonya'da haberlere konu olan Denizli horozu, "Bu horoz öttüğünde durmak nedir bilmiyor", "Görenler enerjisine şaşırıyor", "Sosyal medyada yoğun ilgi gören video, çokça beğeni aldı" şeklinde dünya basınında yer aldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yayınlanan haberin ardından tekrardan gündeme gelen Denizli horozu dünya genelinde izleyenleri kahkahaya boğarken, sosyal medyada büyük beğeni toplamaya devam ediyor. - DENİZLİ

Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı
Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı
Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı
Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı
Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı
Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı
Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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