Otellerde PCR testi isteniyor mu? Oteller için aşı zorunlu mu?

Koronavirüs aşısının önemine dikkat çekilirken otellerde aşı zorunluluğu var mı sorusu çok araştırılan sorulardan biri de Otellerde PCR testi isteniyor mu?sorusunun yanıtı oldu. Türkiye'de Covid-19 ile mücadele kapsamında devam eden aşılamada yaş 12'ye kadar düştü. Aşının önemi her geçen gün biraz daha artarken toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi adına son haftalarda artan vaka sayısına dikkat çekildi.

Otellerde PCR testi isteniyor mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur." ifadelerine yer verildi.

OTELLERDE PCR TESTİ İSTENİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında dün Kabine toplantısında alınan "PCR testi zorunluluğu" kararına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. "Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelgede, PCR testinin zorunlu olacağı yerler belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği PCR testi genelgesine göre, yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırması istenecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanları düzenli PCR testi yaptıracak.

Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlardan sinema, tiyatro, konser, hamam, havuza girişlerde negatif PCR test sonucu istenecek. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Otellere özel bir açıklama yapılmadı ancak HES kodunuza sahip olmanız gerekmektedir.