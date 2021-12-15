Ötelenmiş hayatlardan el sanatları sergisi ziyaretçilerini bekliyor

BURSA (Bültenler) - Ebru, ahşap boyama, quiling, filografi, rölyef, tokat baskı, yağlı boya gibi eserlerden oluşan'Ötelenmiş Hayatlardan Filizlenen Mavi Ağaç TRSM Farkındalık' sergisinin açılışına Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, sağlık yöneticileri, Çekirge Devlet Hastanesi Hürriyet Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanları, tedavi görenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Toplum Sağlığı ve Ruh Merkezlerinde ruhsal ve psikolojik sorunları olan vatandaşlarımıza hem merkezimizde hem de evlerinde aktif olarak hizmet veriyoruz. Şu anda Bursamızda 5 aktif TRSM merkezimiz var. İnegöl'de açmak üzere olduğumuz yeni merkezimizle bu sayı 6'ya çıkacak. Çekirge Devlet Hastanesi Hürriyet Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde 105'i göçmen olmak üzere toplam 755'e yakın hastamız tedavi görüyor. Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezlerindeki danışanlarımız kent paydaşları ve Halk Eğitim Merkezi hocaları eşliğinde hem tedavi görüyor hem de eğitim alarak çeşitli eserler ortaya koyuyorlar. Açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi de, evinin perdelerini sıkı sıkı kapatıp, kimseyle temas kurmayan hatta dışarı dahi çıkmayan danışanlarımızın, sosyal faaliyetlerini ve başarılarını görme imkânı bulacağız" dedi.

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