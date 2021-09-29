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Otelcilerden tatilcilere "kopya internet sitesi" uyarısı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Otelcilerden tatilcilere

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, sahte otel siteleri üzerinden yapılabilecek rezervasyonlara karşı tatilcileri uyardı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, sahte otel siteleri üzerinden yapılabilecek rezervasyonlara karşı tatilcileri uyardı.

Özden, Aydın'ın Didim ilçesindeki bir otelde, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde dolandırıcıların, otellerin resmi internet sitesini kopyalayıp sahte site açtığını ve buradan rezervasyon aldığını söyledi.

Tatile çıkmak isteyenlere uyarılarda bulunan Özden, şöyle konuştu:

"Fiyat araştırması yaptıklarında birkaç yerden aldıkları fiyatının çok altında makul olmayan bir indirimle fiyat veren birisi olduğunda bunu ciddi bir şekilde sorgulamaları lazım. Kopyalama yapılan sitelerde genelde otellerin sosyal medya hesapları yok. Dolayısıyla oralara yazıp, teyit ettirmeleri lazım. Ayrıca otelin kendi kurumsal telefon numarasından arayıp bir daha teyit ettirmeleri gerekiyor."

Özden, dolandırıcıların rezervasyon aldığında ödenecek tutarın tamamını hesaba yatırılmasını istediğini ancak Türkiye'de otellerin çoğunun paranın bir kısmını rezervasyon sürecinde geri kalanını da otelde aldığını belirterek, "Eğer bir sitenin 'paranın tamamını hemen ödeyeceksin, hemen yatır' gibi birtakım baskıcı talepleri oluyorsa buna mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor." dedi

"Misafirler web sitelerini çok iyi araştırmalı"

Didim ilçesindeki bir otelin işletmecisi Burak Karakaya ise otellerinin internet sitesinin de kopyalandığını ve bu sezon çok sayıda insanın mağdur olduğunu söyledi.

Bu yaz döneminde kendi otellerinde yaklaşık 20 kişinin mağduriyet yaşadığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Buraya geldikleri zaman çok üzüldüler. Biz de çok üzüldük ama bizim elimizden de gelen hiçbir şey yok. Biz sadece ismimizin izinsiz şekilde kullanıldığı için web sitelerin hepsini yasal yollarla kapattırdık ama biz ne kadar kapatırsak, bunlar arkasından o kadar fazla açmaya başladılar. O yüzden misafirler otele gelmeden önce web sitelerini çok iyi araştırmalı. Sadece bir web sitesine girmesinler, birkaç web sitesine girsinler. Sahte olan ile gerçek olanı muhakkak anlayacaklardır."

Otelcilerden tatilcilere kopya internet sitesi uyarısı

Otelcilerden tatilcilere kopya internet sitesi uyarısı

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