Otel lobisindeki tartışmada yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Otel lobisindeki tartışmada yaralanan kişi hayatını kaybetti

07.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:03
Otel lobisindeki tartışmada yaralanan kişi hayatını kaybetti

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir otelde çıkan sözlü tartışmada Mehmet Turan tarafından tabancayla vurulan Mehmet Özkan, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir otelde çıkan sözlü tartışmada Mehmet Turan tarafından tabancayla vurulan Mehmet Özkan, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Akıncı Mahallesi 1294 sokaktaki bir otelde meydana geldi. Mehmet Özkan ile Mehmet Turan arasında otelin resepsiyon kısmında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Mehmet Turan, belinden çıkarttığı tabancayı Mehmet Özkan'a doğrultarak art arda ateşledi. Mehmet Özkan, ayağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sivil polisler, saldırgan Mehmet Turan'ı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Ayağına isabet eden çok sayıda kurşunla yaralanan Mehmet Özkan ise sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Mehmet Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu arada gözaltına alınan Mehmet Turan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turan ifadesinde, "Küfür etme" diyerek müdahale ettiğini kavganında bu yüzden çıktığını söylediği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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