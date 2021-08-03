Son Dakika | Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
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Son Dakika | Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Beyoğlu'nda çalıştığı otelin kapısının önünde oturan şahıs, üç kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Beyoğlu'nda çalıştığı otelin kapısının önünde oturan şahıs, üç kişinin silahlı saldırısına uğradı. Dehşeti yaşayan şahıs bacaklarından yaralanırken saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 01.00 sıralarında Tarlabaşı'nda bulunan bir otelin kapısının önünde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı otelin kapısı önünde oturan Erol Sarıahmet'in (33) yanına üç kişi geldi. Saldırganlardan ikisi silahını çekerken, neye uğradığını şaşıran Sarıahmet saldırganlara karşı koymaya çalıştı. Boğuşma sırasında tabancanın biri yere düşerken diğer şüpheli ise ateş açtı. İki bacağından yaralanan talihsiz adam yere yığılırken, saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı. Sarıahmet hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan yaşananlar ise otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kapı önünde oturan şahsın yanına üç kişinin yanaştığı, silah doğruluğu, otel görevlisinin ise saldırganlara direndiği, boğuşma sırasında bir silahın yere düştüğü, bir kişinin de silahla ateş açtığı ve ardından saldırganları kaçtığı yer alıyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Son Dakika | Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
Son Dakika | Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
Son Dakika | Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
Son Dakika | Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
Son Dakika | Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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