Ot toplamaya giden yaşlı adam, çay kenarında ölü bulundu
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Ot toplamaya giden yaşlı adam, çay kenarında ölü bulundu

Ot toplamaya giden yaşlı adam, çay kenarında ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ormanlık alanda ıspıt otu toplamak için evden çıkan yaşlı adam, çay kenarında ölü bulundu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ormanlık alanda ıspıt otu toplamak için evden çıkan yaşlı adam, çay kenarında ölü bulundu.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Dağlı köyünde ikamet eden 72 yaşındaki Mehmet Özer, bir süredir görüşemediği kızına gitmek ve ormanlık alandan ıspıt otu toplamak için sabah saatlerinde evden çıktı. Bir daha Mehmet Özer'den haber alınamaması üzerine oğlu Adil Özer, durumu köy muhtarına bildirdi. Özer'in yakınları ve köylüler, bir süredir haber alınamayan yaşlı adamı aramaya çıktı. Yaşlı adamı bulamayınca köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kayıp ihbarı üzerine köye gelen jandarma ve UMKE ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gece boyunca süren arama çalışmaları sonrasında Mehmet Özer, Hoca Mahallesinde bulunan çay kenarında hareketsiz vaziyette yerde yatar halde bulundu.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Özer'in naaşı, Şenpazar Toplum Sağlığı Merkezinin morguna kaldırıldı. Özer'in evden ayrılırken yaklaşık 1 haftadır görmediği kızına gittiğini ve kızına giderken de ıspıt otu toplamak istediğini söylediği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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