Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
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Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum

Kars'ta "çaşır" diye isimlendirilen ve yörede çok tüketilen ottan toplama için araziye giden eczacı kalfası Ozan Ulu, ayının saldırısına uğradı. Ayıyı uçurumdan yuvarlayarak kurtulan Ulu, "Aşağı düşen ayı beni bırakıp kaçtı" dedi.

Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
17.05.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:56

Kars'ın Kağızman ilçesinde 'çaşır' isimli otu toplamak için araziye giden eczacı kalfası Ozan Ulu (28), ayının saldırısına uğradı. Ozan Ulu hastanede tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİR ANDA KARŞISINA ÇIKAN AYININ SALDIRISINA UĞRADI

Olay, saat 11.00 sıralarında Kağızman'a bağlı Kötek köyü kırsalında meydana geldi. Kağızman'da eczacı kalfalığı yapan Ozan Ulu, yakınları ile birlikte "çaşır" diye isimlendirilen ve yörede çok tüketilen ottan toplamak için Kötek köyü kırsalına gitti. Morpet'in Deresi olarak bilinen yerde "çaşır" toplayan Ozan Ulu, bir anda karşısına çıkan ayının, saldırısına uğradı.

AYININ PENÇELERİYLE YERE DÜŞEREK YUVARLANDI

Kaçmak istediği ayının pençeleriyle yere düşerek yuvarlanan Ulu, bacağından yakaladığı ayıyı uçuruma iterek kurtuldu. Birlikte çaşır topladığı yakınlarının bilgi vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ozan Ulu, burada tedaviye alındı. Kafa, sırt, kol ve ayağında yara olan Ulu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ulu'nun tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceği öğrenildi.

"AYIYI UÇURUMA İTEREK KURTULDUM"

Yaşadığı saldırıyı anlatan Ulu, "Dağda çaşır toplamaya gitmiştik. Yola yakın bir mesafede çaşır toplarken ayı karşıma çıktı. Kaçmak isterken pençe darbesiyle düştüm. Uçuruma yakın bir yerde ayı beni yakalayarak sırtımdan pençe vurmaya başladı. Bu sırada bacağından yakaladığım ayıyı uçurumdan aşağı yuvarladım. Aşağı düşen ayı beni bırakıp kaçtı. Yakınlarım yanıma gelerek ambulansla hastaneye getirdiler" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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