Ot toplamaya giden adamdan 4 gündür haber alınamıyor
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Ot toplamaya giden adamdan 4 gündür haber alınamıyor

Ot toplamaya giden adamdan 4 gündür haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da çaşır toplamak için dağa çıkan kişiden 4 gündür haber alınamıyor.

Erzurum'da çaşır toplamak için dağa çıkan kişiden 4 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesi Muratefendi Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Korkmaz (56) 4 gün önce evinden çaşır toplamak için çıktı. Mahalleye yakın bir dağa çıkan Korkmaz'dan o saatten sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.

4 gündür haber alınamayan Korkmaz'ı arama çalışmaları yöre halkının da desteğiyle devam ediyor. - ERZURUM

Ot toplamaya giden adamdan 4 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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