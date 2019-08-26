ÖSYM KPSS sonuç tarihini duyurdu! 2019 KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

26.08.2019 12:18

14 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapılan KPSS sınav sonuç tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak. KPSS ne zaman? KPSS 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Temmuz'da 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 20 Temmuz'da 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ile 21 Temmuz'daki ikinci 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavları ve 28'inde gerçekleştirilen 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları, ÖSYM'de yer alan bilgiye göre 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM açıklanacak. KPSS sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sisteminden sorgulanabilecek. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunuzu görüntüleyebilecek.

KPSS 2019 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.