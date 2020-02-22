ÖSYM eski Başkanı Demir ve yardımcısı Pekşen'e FETÖ davası
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ÖSYM eski Başkanı Demir ve yardımcısı Pekşen'e FETÖ davası

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir ve ÖSYM eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen hakkında, toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

22.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:36
ÖSYM eski Başkanı Demir ve yardımcısı Pekşen'e FETÖ davası

'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ÖSYM eski Başkanı ve ÖSYM eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen hakkında, toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Demir ve Pekşen hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan Ali Demir hakkında Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce de bir davanın görüldüğü belirtilen iddianamede, davaların birleştirilip birleştirilmeyeceği hususunun mahkemenin takdirine bırakıldığı bildirildi.


Kaynak: DHA
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