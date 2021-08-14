ÖSYM'den 2021-KPSS ÖABT'ye girecek adaylara sınav saati uyarısı
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ÖSYM'den 2021-KPSS ÖABT'ye girecek adaylara sınav saati uyarısı

ÖSYM'den 2021-KPSS ÖABT'ye girecek adaylara sınav saati uyarısı
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yarın yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) adaylara, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise 14.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yarın yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) adaylara, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına girişi izni verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 15 Ağustos Pazar günü düzenlenecek 2021-KPSS ÖABT adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre adaylar, sınavın sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Ayrıca, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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