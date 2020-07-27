ÖSYM çöktü mü? ÖSYM (AİS) sitesi sınav sonucu sorgulama ekranı neden açılmıyor?
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ÖSYM çöktü mü? ÖSYM (AİS) sitesi sınav sonucu sorgulama ekranı neden açılmıyor?

2020 YKS sınavının açıklanmasının ardından milyonlar sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sitesine akın etti. Yoğunluk sonucu site çökmesi yaşandı. Peki sonuçları öğrenmek için alternatif yöntem var mı?

ÖSYM çöktü mü? ÖSYM (AİS) sitesi sınav sonucu sorgulama ekranı neden açılmıyor?
27.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:20

YKS sınavının açıklanmasının ardından yüz binlerce üniversite adayı sınav sonuçlarını öğrenmek için http://sonuc.osym.gov.tr/ ve https://ais.osym.gov.tr/ sitelerine adeta akın etti. Fakat siteler bir süre sonra açılmamaya başladı. Peki ÖSYM çöktü mü, siteler neden açılmıyor, sınav sonuçlarını nereden öğrenebiliriz?

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

YKS sınavının açıklanmasının ardından sonuçların yer aldığı sitelere şuanlık giriş yapılamıyor. ÖSYM çöktü diyemeyiz aslında site erişime açık. Fakat çok yoğunluk olduğundan şuanda giriş yapılamıyor.

ÖSYM (AİS - SONUÇ) SORGULAMA EKRANI NEDEN AÇILMIYOR?

Yoğunluktan dolayı http://sonuc.osym.gov.tr/ ve https://ais.osym.gov.tr/ siteleri açılmıyor. Fakat en kısa zamanda tekrar aktif hale gelecektir.

YKS SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

YKS SONUÇ EKRANI AÇMAK İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER

Sınav sonuçlarını hızlı şekilde öğrenmek için bazı alternatif yöntemler mevcuttur:

- Sonuç ekranını farklı tarayıcıdan açın.

- DNS adreslerinizi değiştirip öyle deneyin.

- Siteyi sürekli yenileyin. Bir müddet sonra ais veya sonuç sitesi açılacaktır.

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