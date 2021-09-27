ÖSYM Başkanı Aygün: 'Yerli yazılımla dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavı hazırlığımız sürüyor' - Haberler
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ÖSYM Başkanı Aygün: "Yerli yazılımla dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavı hazırlığımız sürüyor"

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

SELMA KASAP/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavı hazırlıklarının devam ettiğini, bu sınavın yerli yazılımla yapılmasının ülke için önemli bir kazanım olacağını bildirdi.

ANKARA (AA) - SELMA KASAP/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavı hazırlıklarının devam ettiğini, bu sınavın yerli yazılımla yapılmasının ülke için önemli bir kazanım olacağını bildirdi.

Aygün, Türkiye'de merkez olarak yürüttükleri çalışmalardan biri olan ve dört beceriyi dijital ortamda ölçen yabancı dil sınavı hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana e-sınav merkezlerinde Elektronik Yabancı Dil Sınavları'nı (e-YDS) gerçekleştirdiklerini dile getiren Aygün, yılda 15 kez 10 farklı dilde e-sınav yaptıklarını anlattı.

Türkiye'de uygulanan dört beceride yabancı dil sınavlarının yazılım ve uygulamalarının yabancı menşeili olduğuna dikkati çeken Aygün, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarını kapsayan dört beceriyi ölçen dil sınavlarının ilk kez ulusal ölçekte uygulanması için yerli bir yazılım geliştirdiklerini söyledi.

Aygün, şu bilgileri verdi:

"Vizyonumuzun nitelik açısından bir gereği olarak geliştirdiğimiz yerli yazılımla dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavını gerçekleştirmek için hazırlıklarımız devam ediyor. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen ulusal ölçekte bir yabancı dil sınavı ülkemiz için önemli bir kazanım olacaktır. Planladığımız ve çalışmalarına devam ettiğimiz dört beceride dil sınavlarını da elektronik sınav merkezlerimizde gerçekleştireceğiz."

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, dört beceriyi ölçen dil sınavlarının ilk etapta İngilizce olarak düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

ÖSYM Başkanı Aygün: Yerli yazılımla dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavı hazırlığımız sürüyor

ÖSYM Başkanı Aygün: Yerli yazılımla dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavı hazırlığımız sürüyor

ÖSYM Başkanı Aygün: Yerli yazılımla dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavı hazırlığımız sürüyor

ÖSYM Başkanı Aygün:
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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Haber: ÖSYM Başkanı Aygün: 'Yerli yazılımla dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavı hazırlığımız sürüyor' - Haberler
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