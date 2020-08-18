YDS'ye yeniden başvurunun tarihleri belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YDS'ye yeniden başvurunun tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yabancı Dil Sınavı için 19-20 Ağustos'ta yeniden başvuru alınacağını açıkladı.

YDS'ye yeniden başvurunun tarihleri belli oldu
18.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:31

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YDS için yeniden başvuru alınacağını belirterek, "Ayrıca daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Eylül'de uygulanacak YDS için 19-20 Ağustos'ta ek başvuru alınacak.

YDS'ye yeniden başvurunun tarihleri belli oldu

SINAV ÜCRETİ 19-21 AĞUSTOS ARASI YATACAK

Adaylar, başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 20 Ağustos mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr" ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Adaylar, sınav ücretini, 19-21 Ağustos'ta yatıracak. Sınav ücreti, banka şubelerinden 21 Ağustos mesai saati bitimine kadar ödenebilecek. ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeyecek adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar ise 21 Ağustos saat 23.59'a kadar sınav ücretini yatırabilecek.

Sınava, 19-26 Şubat arasında veya 10 Mart'ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 19-20 Ağustos'ta ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

BAŞVURUDA HES KODU ALINACAK

Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "http://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı Güncel
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti 3. Sayfa
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın Güncel
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı Ekonomi
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Ekonomi
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
Beşiktaş'ın forvetteki önceliği Ze Luis! Patrick Schick yedekte bekliyor
Beşiktaş'ın forvetteki önceliği Ze Luis! Patrick Schick yedekte bekliyor
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Son Dakika: Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini yarıya düşürdü
Son Dakika: Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini yarıya düşürdü
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
173 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump, Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi
173 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump, Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Aamir Khan Ozan Güven Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Süleyman Seba Ahmet Ağaoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Bursa Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: YDS'ye yeniden başvurunun tarihleri belli oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 10:32:54. #1.14#
title