ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS açıklaması Açıklaması

19.08.2019 22:14

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih süreciyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacaklarını ve süreci başlatacaklarını açıkladı.

Aygün, Twitter'dan, DGS adaylarına yönelik açıklamada bulundu.

Halis Aygün, açıklamasında, "Değerli DGS adaylarımız, tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA