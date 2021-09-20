YKS ek yerleştirme tercihleri başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Duyuruya göre, saat 10.00'da başlayan tercih işlemleri, 23 Eylül 2021'de saat 23.59'da sona erecek.

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerektiği belirtildi.

Ek yerleştirme işlemlerinin, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacağı kaydedildi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konuya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Göksel Gülşen
Spor Marcao Şenol Güneş Burak Yılmaz Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Adnan Menderes Güzel Sözler Acun Ilıcalı Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YKS ek yerleştirme tercihleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:54:37. #1.17#