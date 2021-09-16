Memur adaylarının memuriyet hakkı kazanıp kazanamadıklarının belli olduğu Kpss sonuçları açıklandı. Memur adayları ÖSYM'den 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı haberini bekliyorlardı. Peki, ÖSYM 2021 KPSS sonuçları nereden öğrenilir? 2021 KPSS sonuç ekranına nasıl ulaşılır? ayrıntılar haberimizde...

ÖSYM 2021 KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Memur adayları girdikleri KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının ardından, sonuçlar için beklemedeydi. ÖSYM, daha önce duyurusunu yaptığı tarihte 2021 KPSS sonuçlarının erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM 2021 KPSS SONUÇ EKRANINA NASIL ULAŞILIR?

ÖSYM, 2021 Kamu Personeli Sınavı Sonucunu açıkladığını duyurdu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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