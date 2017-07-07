Östersunds - Galatasaray Maçı Şifresiz Olarak Ekranlara Gelecek

Geçtiğimiz sezonu 5. sırada bitirerek Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan ve 1. turda İsveç'in Östersunds takımıyla eşleşen Galatasaray'ın bu takımla oynayacağı ilk maçın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

1 YIL SONRA EVİNDE

Avrupa Fatihi lakaplı Cimbom, 2016 yılının Mart ayında UEFA'dan aldığı Financial Fair Play cezası nedeniyle geçtiğimiz sezon Avrupa Kupaları'ndan uzak kalmıştı. Sarı kırmızılılar 1 yıl aranın ardından evi dediği Avrupa'ya geri dönüyor. Cimbom, Avrupa Ligi'ne katılmak için ilk turda İsveç'in Östersunds takımı ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ 13 TEMMUZ'DA

Galatasaray, Avrupa Ligi 1. tur ilk maçında Östersunds'a konuk olacak. Bu zorlu mücadele 13 Temmuz günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

ŞİFRESİZ OLARAK KANAL D'DE

Zorlu mücadeleyi heyecanla bekleyen sarı kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. Östersunds Galatasaray maçı naklen ve şifresiz olarak Kanal D'den yayınlanacak.