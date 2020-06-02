Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü Ali Güneş, umutlu konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü Ali Güneş, umutlu konuştu

TFF 1. Lig'de küme düşme hattında bulunan Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü Ali Güneş, zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini belirterek, "Çünkü zamanımız çok dar ama oyuncularımızla beraber çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum.

02.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:36

TFF 1. Lig'de küme düşme hattında bulunan Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü Ali Güneş, zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini belirterek, "Çünkü zamanımız çok dar ama oyuncularımızla beraber çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Başkent ekibinde yaşanan başkan değişikliğinin ardından göreve getirilen Güneş, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Eski yönetim ve teknik ekibe emekleri için teşekkür eden Güneş, "Oyuncularımızla bir araya geleli çok kısa bir zaman oldu. Çok genç bir takımız. Geleceğin bizim için iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadrolarının bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Takımımız, Altınordu ile beraber ligin en genç takımlarından biri. Çok değerli, yetenekli oyuncularımız var. Özellikle üst liglerden de talip olunan oyuncular var. Benim için onlarla çalışmak mutluluk olacak. Daha önceki yıllarda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da yaş ortalaması 18 olan bir kadroyla çalışmıştım. O sene 93 golle Avrupa'nın en çok gol atan takımı olarak birinci lige çıkmıştık. Birçok genç takımla çalıştım. Benim için zor olmayacak."

28 haftası tamamlanan TFF 1. Lig'de 15. sıradaki Boluspor'un bir puan gerisinde 16. sırada yer alan Osmanlıspor'un yeni teknik adamı, "Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Çok çalışacağız. Çünkü zamanımız çok dar ama oyuncularımızla beraber çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Güneş, Osmanlıspor'un yeni başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile daha önce Yeni Malatyaspor'da da birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Rahat çalıştığım en değerli başkanlarımızdan biriydi. Başkanımız istifa kararı almıştı, kontratım devam etmesine rağmen ben de istifa ettim. O zaman 'inşallah tekrar çalışmak nasip olur' demiştim. Başkanımız burada göreve gelince sağ olsun aradığında çok mutlu oldum. Başkanımızın hayalleri var. Gerçekten futbolu çok seven, futbola çok büyük emek veren bir başkan. Ankaraspor'un amatör kümeden Süper Lig'e kadar geliş sürecini Ankara daha iyi bilir. İnşallah Osmanlıspor'da önce sıkıntılı durumdan kurtulmak, daha sonrasında da tekrar Süper Lig'e yükselmek nasip olur."

"Pandeminin en az hissedildiği ülkelerden biriyiz"

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile başarılı bir şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Güneş, "Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle olayın başından beri hükümetimizin, Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemler sayesinde belki de dünyada pandeminin en az hissedildiği ülkelerden biriyiz." diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle futbolda da alışkın olunmayan bir sürecin yaşandığına dikkati çeken Güneş, şunları söyledi:

"Ligler hazirana, temmuza sarktı. Futbolcular iki ay gibi çok uzun bir süre evinde mahsur kaldı. Ne kadar bireysel antrenmanlar yapsalar, kendilerini hazırlasalar da muhakkak eksik kalmıştır. Belki 1-2 hafta değil ama daha sonraki süreçte o iki aylık dönemi iyi geçirmeyen oyuncular sakatlık riskiyle karşı karşıya kalabilir. Kendi adımıza da biz antrenmanlara biraz geç başladık. Önümüzdeki şu bir aylık süreci en iyi şekilde geçirip sakatlık yaşamadan ligi iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız."

Lig bittikten sonra yeni sezon öncesi aranın çok uzamaması gerektiğini dile getiren Güneş, "10-15 günlük bir ara olursa çabuk toparlanılır. Ancak aradaki süre 1,5-2 aya uzarsa tekrar sıfırdan hazırlanmak zorunda kalınır." şekline görüş belirtti.

Güneş, koronavirüs salgını sonrası futbolcuların psikolojik durumlarına ilişki soru üzerine ise şöyle konuştu:

"Dünya hakikaten değişik bir süreçten geçiyor. Muhakkak onların ruh hallerinde, psikolojilerinde değişkenlikler olmuştur. Bunu teknik adamlar, kulüpteki mentorlar en iyi şekilde gidermeye çalışıyorlar. Bizim takımın çok genç olmasından dolayı o konuda biraz daha şanslıyız diye düşünüyorum. Çünkü hepsinin bir ideali, hedefi var. O yüzden biz diğer takımlara göre sanki biraz daha şanslı gibiyiz."

Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü Ali Güneş, umutlu konuştu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı Haber
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu
Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu
Şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Bülent Kuşoğlu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ozan Kabak Metin Oktay Caner Erkin Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü Ali Güneş, umutlu konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 12:37:34. #1.15#
title