Osmanlı'yı anlatan 40 milyon dolarlık Ateş Krallıkları dizisi: Propaganda mı, tarihi gerçeklik mi?
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Osmanlı'yı anlatan 40 milyon dolarlık Ateş Krallıkları dizisi: Propaganda mı, tarihi gerçeklik mi?

İlk bölümü 17 Kasım'da yayınlanan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yapımı "Ateş Krallıkları" isimli tarihi dizi tartışmaların odağında olmayı sürdürüyor

02.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:55
Osmanlı'yı anlatan 40 milyon dolarlık Ateş Krallıkları dizisi: Propaganda mı, tarihi gerçeklik mi?

40 milyon dolar bütçeli Ateş Krallıkları dizisi: Karalama mı, tarihi gerçeklik mi?


İlk bölümü 17 Kasım'da yayınlanan ve yapımı "Ateş Krallıkları" isimli tarihi dizi tartışmaların odağında. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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