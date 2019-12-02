Osmanlı'yı anlatan 40 milyon dolarlık Ateş Krallıkları dizisi: Propaganda mı, tarihi gerçeklik mi?
İlk bölümü 17 Kasım'da yayınlanan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yapımı "Ateş Krallıkları" isimli tarihi dizi tartışmaların odağında olmayı sürdürüyor
02.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:55
40 milyon dolar bütçeli Ateş Krallıkları dizisi: Karalama mı, tarihi gerçeklik mi?
İlk bölümü 17 Kasım'da yayınlanan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yapımı "Ateş Krallıkları" isimli tarihi dizi tartışmaların odağında. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com