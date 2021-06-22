Osmanlı sadrazamı Said Halim Paşa'nın düşünce hayatı kitaplaştırıldı
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Osmanlı sadrazamı Said Halim Paşa'nın düşünce hayatı kitaplaştırıldı

Osmanlı sadrazamı Said Halim Paşa'nın düşünce hayatı kitaplaştırıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

'Osmanlı Sadrazamı ve düşünür 'Said Halim Paşa' kitabı Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basıldı.

'Osmanlı Sadrazamı ve düşünür 'Said Halim Paşa' kitabı Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basıldı.Farklı disiplinlerden gelen çok sayıda yazarın, akademisyenin ve araştırmacının görüşlerinden oluşan kitapta, Said Halim Paşa'nın siyasete, Batı'ya, Osmanlı toplumuna dair farklı perspektifler içeren düşünce yapısı detaylı bir şekilde ortaya konuyor.

Kitap bugüne kadar Said Halim Paşa hakkında ele alınan geçmiş ve güncel tüm argümanları bir araya toplandı.  824 sayfalık kitabın editörlüğünü ise Asım Öz yapıyor. Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından bu yıl Nisan ayının ilk günlerinde yapılan 'Said Halim Paşa Sempozyumu'nu referans alan kitap, çeşitli yaklaşımları bir araya getirmekle kalmıyor aynı zamanda düşünürün dünyasına ve hayatına tam manasıyla ışık tutuyor.

100 YIL ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZE SAİD HALİM PAŞA

Derlemedeki metinler, bir yandan düşünürün hayat hikayesinin Osmanlı Devleti'ndeki dönüşümlerden nasıl etkilendiğini resmederken, diğer taraftan yazdıklarını merkeze alarak eserlerinin izini sürüyor ve okuyuculara geçmiş, şimdi ve gelecek açısından bambaşka ufuklar açıyor. "Said Halim Paşa Kitabı" Avrupa emperyalizminin tüm dünyaya yayıldığı kriz sürecinde yaşanan siyasal ve diplomatik gerilimler kadar Said Halim Paşa'nın kişiliğini etkileyen faktörleri de inceliyor. Said Halim Paşa'nın siyasi hayatını, hiç bilinmeyen Muhafazakar Fırka beyannamesi de okuma imkanı sunan "Said Halim Paşa Kitabı", okuyucuya üzerinde düşünülecek zengin bir malzeme sunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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