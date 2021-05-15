OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM
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OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, her bayram çok sayıda turistin ziyaret ettiği UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 700 yıllık 'Osmanlı köyü' Cumalıkızık'ta, tam kapanma nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nda sessizlik hakim.

BURSA'da, her bayram çok sayıda turistin ziyaret ettiği UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 700 yıllık 'Osmanlı köyü' Cumalıkızık'ta, tam kapanma nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nda sessizlik hakim.

Yıldırım ilçesinde her bayram çok sayıda kişinin ziyaret ettiği, hafta sonları turların düzenlendiği Cumalıkızık, tam kapanma nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nda sessizliğe büründü. Osmanlı mimarisini 700 yıldır bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık'ta yaşayanlar da kısıtlama kapsamında evlerinde kaldı. Geçimlerini turizmden sağlayan köylüler de işletmelerindeki faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Tarihi köydeki sessizlik, dronla havadan görüntülendi.

'BU YIL SAKİN GEÇİYOR'

Her yıl özellikle dini bayramlarda binlerce yerli yabancı turistin geldiğini, bu yıl pandemi sebebiyle tarihi köyün boş kaldığını belirten Cumalıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Yavuz, Ramazan tam anlamıyla, yardımlaşma, tamamlama, küslerin barışması anlamında dört dörtlük insanlığa hizmet eden bir ay. Bizim için bulunmaz bir veli nimet fakat bu yıl Ramazan Bayramı sakin geçiyor. Bu da Allan'dan geldi. Allah'a şükürler olsun, biraz daha gayret edersek virüsü atlatacağız. Burada, daha önceki yıllarda, evlerde bulunan fırınlarda ekmekler pişerdi. Bayramlaşma programları yapılırdı. Yerli ve yabancı turistler köyümüze gelirdi. Ama şu an sokağa çıkma yasağı olduğu için bu sene sessiz oldu. Daha önceki yıllar daha hareketliydi. Gelen gidenler olurdu. Alışverişler yapılırdı. Bu sene hastalıktan dolayı olmadı. İnşallah her şey düzelecek dedi.

Erken Osmanlı Dönemi mimari yapısıyla birlikte geleneksel taş döşeli yollarıyla özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken Cumalıkızık, ahşap ve kerpiç evleriyle Osmanlı yaşam tarzını yansıtmasıyla ön plana çıkıyor.

OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM
OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM
OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM
OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM
OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM
OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM
OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM
OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM
OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM
OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM
OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM
OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM
OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM
OSMANLI KÖYÜNDE BU BAYRAMDA SESSİZLİK HAKİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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