Osmanlı dönemindeki birçok yapıda imzası bulunan mimar Fossati kardeşler anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmanlı dönemindeki birçok yapıda imzası bulunan mimar Fossati kardeşler anıldı

AA / Mehmet Kara - Haberler | Güncel
Osmanlı dönemindeki birçok yapıda imzası bulunan mimar Fossati kardeşler anıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyonunun yanı sıra Darulfünun, Hazine-i Evrak, Reşit Paşa Türbesi gibi 50'ye yakın binayı inşa eden mimar Gaspare ve Giuseppe Fossati kardeşler, ilk inşa ettikleri yer olan Rusya Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binada anıldı.

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyonunun yanı sıra Darulfünun, Hazine-i Evrak, Reşit Paşa Türbesi gibi 50'ye yakın binayı inşa eden mimar Gaspare ve Giuseppe Fossati kardeşler, ilk inşa ettikleri yer olan Rusya Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binada anıldı.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ev sahipliğinde, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Tiziano Balmelli, İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, İsviçre Ticino Kantonu Konseyi Başkanı Manuele Bertoli ve Fossati kardeşlerin doğum yeri Morcote'nin Belediye Başkanı Giacomo Caratti ile Türkiye, İsviçre ve Rusya'dan akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen programda, Fossati kardeşlerin hayatı ve çalışmaları paylaşıldı.

Buravov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fossati kardeşlerin ülkeleri aşan zengin bir birikim ortaya koyduğunu belirtti.

Fossati kardeşlerin İstanbul'dan önce Rusya'da birçok bina yaptığını dile getiren Buravov, "Rusya'da büyük bir mimarlık hazinesi bıraktılar, Moskova'da St. Petersburg'da ve diğer şehirlerimizde. Burada da bugün başkonsolosluğumuzun bulunduğu bu güzel binayı 1845'te inşa ettiler." dedi.

Buravov, Fossati kardeşlerin Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok esere imza attığını belirterek, "Fossati kardeşler Türkiye'ye de çok güzel eserler kazandırdı. Bunların en önemlisi 1847-1849 arasında yaptıkları Ayasofya restorasyonudur. Bugün Rusya'dan İsviçre'den ve Türkiye'den bilim insanlarıyla Fossati kardeşlerin eserlerini konuşacağız, bilim insanları araştırmalarının sonuçlarını anlatacak." diye konuştu.

"Fossatilerin İstanbul'da olması tesadüf değil"

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Thöni de Fosatti kardeşlerin İstanbul'a kazandırdığı mimari zenginliğe dikkati çekti.

İstanbul'da 20 yıla yakın süre kalan Fossati kardeşlerin önemli tarihi tanıklıkları olduğunu kaydeden Thöni, şunları anlattı:

"Fossatiler çalışmalarını sürdürürken 1839'da Tanzimat'ın ilanıyla başlayan ülkeyi modernleştirmeye yönelik bir dizi reform gelişti. Fossatilerin bu dönemde İstanbul'da olması tesadüf değildir. O dönemde İstanbul, Batı Avrupa ile yakın ilişkiler içindeydi ve yakınlık giderek artıyordu. Aynı zamanda İstanbul son derece uluslararası, kozmopolit bir şehirdi. Bugünkü etkinlik İsviçre, Rusya ve Türkiye arasındaki harika paylaşımları ortaya koymak ve 19. yüzyıl ikinci yarısındaki yetenek ve tecrübe paylaşımını anlamak açısından son derece önemli."

Thöni, mimarinin ve tarihin ülkeler arasındaki dostlukların gelişmesi için fırsat olabileceğini belirterek, "Geçmişi incelemek, gelecekteki iş birliklerini artırmak için yeni fırsatlar açabilir." dedi.

Osmanlı dönemindeki birçok yapıda imzası bulunan mimar Fossati kardeşler anıldı

Osmanlı dönemindeki birçok yapıda imzası bulunan mimar Fossati kardeşler anıldı

AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri
Rusya'da 100 yıllık aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı

Rusya'da 100 yıllık aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı

 İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı

İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Mehmet Nuri Ersoy Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Seren Serengil Kerem Kamışlı İbrahim Tatlıses
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Güzel Sözler
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Osmanlı dönemindeki birçok yapıda imzası bulunan mimar Fossati kardeşler anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 16:36:35. #1.12#