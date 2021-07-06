"Osmanlı'da insana verilen değerin anlatıldığı" müzeye bir ödül daha
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"Osmanlı'da insana verilen değerin anlatıldığı" müzeye bir ödül daha

'Osmanlı'da insana verilen değerin anlatıldığı' müzeye bir ödül daha
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Kültür Sanat

Trakya Üniversitesi II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Trakya Üniversitesi II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Osmanlı döneminde akıl hastalarının su ve müzik sesi, koku ve çeşitli uğraşlarla tedavi edildiği Sağlık Müzesi'ne bir ödül de Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu tarafından verildi.

Trakya Üniversitesinden alınan bilgiye göre, 2014 yılından bu yana her yıl platform üyelerinin oylarıyla belirlenen "Yılın Müzeleri Ödülü"ne bu yıl II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi de layık görüldü.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Heritage İstanbul Fuarı'nda gerçekleştirilen "Sıra Dışı Müzeler" panelinin ardından, Uluslararası Üniversite Müzeler Birliği Platformu Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay ve Prof. Dr. Mutlu Erbay tarafından, "Yılın Müzeleri Ödülleri" sahiplerine verildi.

Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu tarafından müzeye verilen ödül, Prof. Dr. Erbay tarafından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim edildi.

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi

Sultan II. Bayezid'in Akkirman seferine çıkarken 1484'te temelini attığı külliye, 1488'de tamamlandı.

Osmanlı döneminde tıbbiye, şifahane ve imarethane görevleri üstlenen külliyede, 1800'lü yıllardan sonra sadece akıl ve ruh sağlığına yönelik tedaviler gerçekleştirildi.

Osmanlı'nın son dönemlerinde Balkan Savaşları'ndan sonra faaliyeti sonlanan ve zarar gören Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 1978'de Trakya Üniversitesinin yapıyı bünyesine alması ve 1986'daki restorasyon süreciyle ayağa kaldırıldı.

Müze, 2004'te Avrupa Konseyi Avrupa Müze Ödülü'nü kazandı. 2005'te ise Hırvatistan'ın Dubrovnik kentindeki "Dünya Ödüllü Müzeler Buluşması"nda en iyi ikinci sunum, 2008'de ise Almanya'nın Köln kentinde en iyi sunum ödülünü aldı.

Hastane ve tıbbiye olarak iki bölümden oluşan komplekste, devrin tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerine tanıklık ediliyor. Dönemin tedavi yöntemleri ile tıbbiye eğitiminin bal mumu heykellerle anlatıldığı müzede, su ve musiki sesi ile kokulandırmayla da dönemin havası yaşatılıyor.

'Osmanlı'da insana verilen değerin anlatıldığı' müzeye bir ödül daha
'Osmanlı'da insana verilen değerin anlatıldığı' müzeye bir ödül daha
'Osmanlı'da insana verilen değerin anlatıldığı' müzeye bir ödül daha
'Osmanlı'da insana verilen değerin anlatıldığı' müzeye bir ödül daha

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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