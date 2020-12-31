Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, hastane inşaatında incelemede bulundu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 600 yataklı devlet hastanesi inşaatında inceleme ve denetlemede bulundu.

Vali Yılmaz, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ile inşaat çalışması hakkında proje müdürü Timuçin Evci'den bilgi aldı.

Devlet hastanesi inşaatının hızla devam ettiğini kaydeden Yılmaz, hastanenin en kısa sürede tamamlanıp halkın hizmetine sunulması için gayretle çalışıldığını söyledi.

Proje Müdürü Timuçin Evci de hastanenin 200 bin metrekare kapalı alanı olduğunu, içerisinde 24 ameliyathane ve 182 hasta polikliniği bulunduğunu kaydetti.

Evci, kaba inşaatın devam eden hastanenin 541 deprem izolatörüyle depreme dayanıklı olarak inşa edildiğini, 2022'nin Ağustos ayında tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman