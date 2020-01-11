Osmaniye Valisi Coşkun, Merkez Sağlık Kompleksi inşaatını inceledi

11.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:06

Osmaniye Valisi Ömer Coşkun, Merkez Sağlık Kompleksi inşaatında incelemede bulundu.

Coşkun, kompleksi gezerek İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz'dan inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İnşaatta çalışan işçilerle de sohbet eden Coşkun, sağlık kompleksinin bu yıl tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Öznavruz da kompleks hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA