Osmaniye lösemi hastası fatma naz, yardım eli uzanmasını bekliyor

15.10.2019 12:25

Lösemi hastası Fatma Naz, yardım eli uzanmasını bekliyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 8 ay önce lösemi hastası olduğu belirlenen Fatma Naz Demir (8), ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı yardım bekliyor. Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Fatma Naz'ın ailesi, doktorların kemik iliği nakli gerektiğini ve uygun iliğin bulunmaması durumunda eski sağlığına yeniden kavuşabileceğini belirterek yardım çağrısında bulundular.

Ev hanımı anne Meryem Demir, kızının Osmaniye'de ki tedavisinin ardından Adana'ya sevk edildiğini ve burada lösemi teşhisi konulduğunu belirterek 8 aydır tedavi gördüğünü söyledi.

Gözyaşları içerisinde kızını kaybetmek istemediğini belirten anne Demir, Sürekli baş ağrısı ve ateş şikayeti ile devlet hastanesine gittik. İlaçlar verildi, fakat faydası olmadı. Özel hastaneye gittik, sinüzit ve geniz eti var dediler. Tahlillerde kan değerleri sürekli düşük çıkıyordu. Kan ilaçları kullandık hiç bir fayda etmedi. Kızımı daha sonra Balcalı Hastanesi Hematoloji Bölümü'ne sevk ettiler. Orada kan tahlili ve kemik iliği testi yapıldı ve sonuçta lösemi olduğunu öğrendik orada. 7-8 aydır da tedavi görüyoruz. Doktorlar kemik iliği nakli şart olduğunu belirttiler. Herkesten yardım eli uzatılmasını bekliyoruz dedi.

Anne Demir, Halkımızdan yardım bekliyoruz ve çocuğumun yaşamasını istiyorum. Yardım bekliyorum. Halkımız kızım için donör olsun ve kan bağışında bulunsun. Çocuğumun ilik nakil olması şart. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyorum dedi. Kızının bakımında güçlük çektiğini, enfeksiyon kapmasından korktuğunu anlatan Demir, kızı Fatma Naz'ın çok zeki ve akıllı bir çocuk olduğunu, okula gitmeyi çok istediğini, fakat gönderemediklerini belirtti.

Kızının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını isteyen Kepçe operatörü baba Ali Demir ise, Maddi durumumuz zayıf. Kepçe operatörüyüm, sezon bittiği için işsiz kaldım. Kızımın hastalığı ağır olduğu için evin içinde zaman geçirmeye çalışıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Halkımızdan yardım bekliyorum. Arabamı sattım, zor bir aşamadan geçiyoruz. İnsanlardan kök hücre bağışını yapmasını bekliyorum diye konuştu.

İlik nakli bekleyen Fatma Naz Demir de ilk zamanlar başının ağrıdığını ve ateşlendiğini belirterek, tedavi için Osmaniye'ye ardından Adana'ya gittiklerini söyledi. Fatma Naz sağlığına kavuşmak, oyun oynamak, dışarıya çıkmak, arkadaşlarıyla oynamak istediğini söyledi.

Kaynak: DHA