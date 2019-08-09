OSMANİYE KULAKLARI KESİLEN YAVRU KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI

09.08.2019 15:48

OSMANİYE'de, kulakları kesilen ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 'kangal' cinsi yavru köpek, koruma altına alındı. Yavru köpek, yediemin olarak İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'ın talimatıyla, Dede Korkut İlkokulu Müdürlüğüne teslim edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çardak Köyünde, bir şahsın, kangal cinsi köpeğin kulağını keserek eziyet ettiği ve sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflarını paylaşıldığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte kısa sürede belirtilen adrese ulaşarak eziyet edilen köpeği sahibinden aldı. Jandarma Komutanlığına götürülen yaralı köpek, Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Bünyamin Akın tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Yaralı köpek, koruma amaçlı olarak Dede Korkut İlkokulu Müdür Yardımcısı Tahsin Şentut'a teslim edildi.

OKUL KÖPEĞİ OLACAK

Son zamanlarda bir çok olumsuz haber duyduklarını ve en son üzücü olayın ise Osmaniye'de yaşandığını kaydeden Şentut, Bu köpeğimize kulakları kesilerek işkence yapılmış. İl jandarma Komutanlığı ekiplerimiz köpeği aileden aldı. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Aydın beyin talimatıyla Dede Korkut İlkokulunun bahçesinde barındıracağız, orada büyüteceğiz. Bir nevi okulumuzun köpeği olacak. Milli Eğitim Bakanımız barınaktan alarak sahiplendiği ve bakanlık binasında yaşamaya başlayan adını da 'Pergel' koyduğu canımız için her okula bir Pergel projesi başlatmıştır. Okul müdürümüz Mehmet Bereketoğlu bu köpeğin çok daha iyi şartlarda yaşacağı için adını 'Şanslı' koyduk. Farkındalık yaratarak çocuklarımızı hayvan sevgisini yaşatarak yetiştirmek istiyoruz dedi.

Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise köpeğin daha iyi olması için gerekli tedavilerinin yapıldığını söyledi.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise bu olayı küçük çocukların yapmış olduğunu ve üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, Bu çocuklarımızı biz eğitmezsek yarın cinayetler tacizler de artar.Kulağı kesilen bir köpek asla korkutucu olmaz. Tamamen bu olay bir hurafedir. Bu eylemler canlılarımıza çok büyük acılar vermekte. Bunlar bizlere emanet edilen küçük canlar. Lütfen daha duyarlı olalım dedi.

Kaynak: DHA