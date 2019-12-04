: Osmaniye kırmıtlı kuş cenneti havzasında tabiat keşfi kampı

04.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:28

Kırmıtlı Kuş Cenneti Havzasında tabiat keşfi kampı

Osmaniye Merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ceyhan Nehri çevresinde oluşan Kastabala Vadisi Kırmıtlı Kuş Cenneti havzasında bir gecelik tabiat keşfi kampı düzenlendi. Katılımcılar tarafından, şiirler okunup solo performanslar sergilendi. Gitar ve bağlama eşliğinde türküler söyleyen kampçılar, çiğ köfte partisi sonrasında, eskiden köy evlerinde kış mevsiminde yapılan ve akşam eğlenceliği olan odun ateşinde tenekede mısır patlatıp nostaljik görüntülere sergilediler. Sohbetlerin gün ışıyana kadar sürmesi, kamplarda olmazsa olmaz olan nöbet sistemini iptal etmesine sebep oldu.

Platform Başkanı Sedat Ergan amaçlarının Osmaniye'nin doğal güzellikleri tanıtmak ve doğada yapılabilecek aktiviteleri vatandaşlara göstermek olduğunu belirtti. Ergan, Güzeller güzeli kuş cennetinde böylesine bir kamp yapılmayalı yıllar olmuş. Ülkemizin her yerinde soğuk hava koşulları hakimken burada saklı bir cennet üç mevsim çadırla konaklayabileceğiniz bir imkan sunuyor. Kış mevsimine bir adım yaklaştığımız şu günlerde yapmış olduğumuz kamp etkiliğimizi kış uykusuna yatmış bir daha da uyanamamış şehrin dinamiklerine ithaf ediyorum dedi.

Başkan Sedat Ergan, kamp etkinliğine katılım gösteren herkese teşekkür ederek, 24 saat nöbet tutan 112 UMKE birimine, Nano Teknolojili Afet Çadırını hizmetimize sunana AFAD ekibine ve tüm bu kurumlardaki taleplerimizi en ivedi bir biçimde kabul eden Osmaniye Valiliği'ne, Türk Bayraklarıyla çadırlarımızı donata Osmaniye Belediyesi'ne minnettarız diye konuştu.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise 8 yıldır yaptıkları bilinmeyen bir Osmaniye doğa spor olan kano safariyi bu tip toplantılarda tanıttıklarını söyledi. Kano safari etkinliğinin her yaş grubunun çok kolay bir biçimde yapabileceğini belirten Laçinbala şöyle devam etti

Bununla beraber kuş cenneti havzasını en iyi gösteren, kuşlara en yakın mesafeden gidilen bir ortam. Özellikle çocuklarımızla kattığımız bu etkinlikle doğayı sevdiriyoruz ki doğasına vatanına sahip çıksınlar. Kano safari için 5 ayrı uzunlukta parkur belirledik. Bu gün yaptığımız etkinlikte Yeniköy'den başlayarak 5 kilometre sonunda Değirmenocağı köyü sınırlarında son buldu. Yanımızda getirmiş olduğumuz 'Taze Bayatları' buradaki göçmen kuşlar başta olmak üzere diğer tüm hayvanlara beslenmeleri için bırakıyoruz. Doğa dostlarına da bir çağrımız var; pikniğe, kampa veya diğer doğa aktivitelerinde giderken yanınızda hayvanların beslenebileceği gıdaları götürmeyi unutmayın. Eskiden Doğaya sadece ayak izi bırakın derdik şimdi bir de taze bayat bırakmanızı istiyoruz.

Kaynak: DHA

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