OSMANİYE Kavga ettiği kardeşlerden birini öldürdü, diğerini yaraladı

08.08.2019 21:32

Kavga ettiği kardeşlerden birini öldürdü, diğerini yaraladı

OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesinde hayvancılıkla uğraşan M.K. (21), henüz bilinmeyen bir nedenle kavgada ettiği Mehmet Dönmez'i (41) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kardeşi Nazım Dönmez'i (36) ise aynı silahla ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Arslanpınarı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki hasat edilmiş mısır tarlası içerisinde hayvanlarını otlatan Mehmet Dönmez ve kardeşi Nazım Dönmez, kendileri gibi hayvancılıkla uğraşan M.K. (21) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü sataşmanın büyümesi üzerine M.K. yanındaki av tüfeğiyle Mehmet ve Nazım Dönmez kardeşlere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarda ağır yaralanan Dönmez kardeşler, kanlar içinde yere yığılırken, M.K. ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Dönmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisine devam edilen Nazım Dönmez'in ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı M.K.'yı fazla uzaklaşamadan yakalayan jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA