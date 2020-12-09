Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:56

Son dakika haber... Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği 3 fotoğrafa oy verdi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği 3 fotoğrafa oy verdi.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Okumuş, bazı fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Okumuş, haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

İlgili Haberler

Son dakika haber | Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber | Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son dakika haber | İtfaiyeciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber | İtfaiyeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Abdullah Avcı Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 15:56:25. #1.14#
title