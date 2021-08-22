Osmaniye iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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Osmaniye iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Osmaniye iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaraladı.

- Osmaniye iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaraladı.

Kaza, Düziçi ilçesi Akdere Farsak Yolu Bostanlar Köyü Göllüler Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Yıldırım idaresindeki 80 GV 361 plakalı otomobil Ali Kistik idaresindeki 80 AJ 909 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri Recep Yıldırım, Ali Kistik ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Fatma Y., Kadir Y., Fatma Y. ve İsmail. K. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kaza yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi kaldırıldılar. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Recep Yıldırım idaresinde otomobilde bulunan ailenin, ağabeylerinin ölüm yıl dönümü dolayısıyla okutulan Mevlid-i Şerif programından dönerken kazaya karıştıkları öğrenildi.

Osmaniye iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Osmaniye iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Osmaniye iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Osmaniye iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merden İslah

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Osmaniye iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
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