Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe, Bozkuyu ve Kazmaca köyleri civarında çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle çevre köyler boşaltıldı. Çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve itfaiyenin müdahale ettiği yangında geniş çaplı güvenlik önlemi de alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı