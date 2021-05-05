Osmaniye'deki orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
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Osmaniye'deki orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Osmaniye'deki orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / Kamil ŞEKER - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürülen orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürülen orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü. 

İlçeye bağlı Farsak köyü kırsalındaki akşam saatlerinde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle hızla büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın, birkaç saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Havanın aydınlanması ve soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebenini belirlenmesi için inceleme başlatılacağı öğrenildi.

  


Osmaniye'deki orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
Osmaniye'deki orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
Osmaniye'deki orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil ŞEKER

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