Osmaniye'de yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmaniye'de yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

10.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:18
Osmaniye'de yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Osmaniye'de yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Osmaniye'de yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Osmaniye'de taşımacılık yapan Ahmet Kalkan, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Düziçi ilçesi mevkisinde, aracıyla seyir halindeyken yol kenarında yaralı bir şahin olduğunu fark etti.

Evine getirdiği kuşa yiyecek veren Kalkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğüne de bilgi verdi.

Ekiplerce teslim alınan yaralı şahin, tedavi için Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Araç çarpması sonucu kısmi felç geçirdiği tahmin edilen kızıl şahinin tedavi edilerek doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Oğuzhan Koç Cemal Hünal Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Erol Bulut Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Endonezya Galatasaray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 16:18:39. #1.15#
title