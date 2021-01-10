Osmaniye'de yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Osmaniye'de yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Osmaniye'de taşımacılık yapan Ahmet Kalkan, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Düziçi ilçesi mevkisinde, aracıyla seyir halindeyken yol kenarında yaralı bir şahin olduğunu fark etti.

Evine getirdiği kuşa yiyecek veren Kalkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğüne de bilgi verdi.

Ekiplerce teslim alınan yaralı şahin, tedavi için Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Araç çarpması sonucu kısmi felç geçirdiği tahmin edilen kızıl şahinin tedavi edilerek doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman