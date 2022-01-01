Osmaniye'de yeni yılın ilk bebeği "Defne" bebek oldu - Haberler
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Osmaniye'de yeni yılın ilk bebeği "Defne" bebek oldu

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Güncel

Osmaniye'de yeni yılın ilk bebeği "Defne" bebek oldu Osmaniye Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2022'nin ilk bebeği, Hasan ve Özlem Yüksek çiftinin kızları "Defne" bebek oldu.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de yeni yılın ilk bebeği "Defne" bebek oldu

OSMANİYE - Osmaniye Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2022'nin ilk bebeği, Hasan ve Özlem Yüksek çiftinin kızları "Defne" bebek oldu.

Osmaniye'de 2021 yılının son saatlerinde hastaneye başvuran Hasan-Özlem Yüksek çiftinin kız bebekleri dünyaya geldi. "Defne" ismini verdikleri bebek, 2022'nin ilk bebeği oldu. AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ile Sağlık İl Müdürü Dr. Hasan Öznavruz anneye kırmızı ve beyaz karanfil vererek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Yeni yılın ilk dakikalarında bebeğini dünyaya getiren anne Özlem Yüksek, "Çok mutluyum. Hayatımıza renk geldi. Allah'ım olmayan herkese bu duyguyu tattırsın, kimsenin kucağını boş koymasın" diye konuştu.

Osmaniye'de yeni yılın ilk bebeği Defne bebek oldu

Osmaniye'de yeni yılın ilk bebeği Defne bebek oldu

Osmaniye'de yeni yılın ilk bebeği Defne bebek oldu

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İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Son Dakika Haberleri

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