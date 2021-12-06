Son dakika haber | OSMANİYE'DE YARALI TAŞIYAN AMBULANS DEVRİLDİ; 3'Ü SAĞLIK ÇALIŞANI 4 YARALI - Haberler
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Son dakika haber | OSMANİYE'DE YARALI TAŞIYAN AMBULANS DEVRİLDİ; 3'Ü SAĞLIK ÇALIŞANI 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: OSMANİYE'de, hafif ticari araç ile çarpışan, içinde yaralının olduğu ambulans devrildi.

OSMANİYE'de, hafif ticari araç ile çarpışan, içinde yaralının olduğu ambulans devrildi. Kazada 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Musa Şahin Bulvarı Vilayet kavşağında meydana geldi. Kaza yerinden aldığı yaralıyı Osmaniye Devlet Hastanesi'ne taşıyan H.Y. yönetimindeki 80 HD 996 plakalı ambulans, Yusuf K.?nin kullandığı 01 VY 212 plakalı hafif ticari araçla çarpışıp devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulanstaki kişi ile 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)-

Son dakika haber | OSMANİYE'DE YARALI TAŞIYAN AMBULANS DEVRİLDİ; 3'Ü SAĞLIK ÇALIŞANI 4 YARALI

Son dakika haber | OSMANİYE'DE YARALI TAŞIYAN AMBULANS DEVRİLDİ; 3'Ü SAĞLIK ÇALIŞANI 4 YARALI

Son dakika haber | OSMANİYE'DE YARALI TAŞIYAN AMBULANS DEVRİLDİ; 3'Ü SAĞLIK ÇALIŞANI 4 YARALI

Son dakika haber | OSMANİYE'DE YARALI TAŞIYAN AMBULANS DEVRİLDİ; 3'Ü SAĞLIK ÇALIŞANI 4 YARALI

Son dakika haber | OSMANİYE'DE YARALI TAŞIYAN AMBULANS DEVRİLDİ; 3'Ü SAĞLIK ÇALIŞANI 4 YARALI

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