Osmaniye'de temizlik işçisi yolda bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti
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Osmaniye'de temizlik işçisi yolda bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti

25.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:02
Osmaniye'de temizlik işçisi yolda bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaldırımda bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim eden temizlik işçisi altınla ödüllendirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaldırımda bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim eden temizlik işçisi altınla ödüllendirildi.

Kadirli Belediyesi işçisi Volkan Kaya, Bağ Mahallesi Ala Cami Caddesi'nde temizlik yaparken kaldırım üzerinde bir miktar para buldu.

Kaya, üzerinde isim ve miktarı yazılı olan paranın Adnan Menderes Savrun olduğunu öğrenerek kendisine teslim etti.

Olaydan haberdar olan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan da örnek davranışından dolayı tebrik ettiği Kaya'yı altınla ödüllendirdi.

Volkan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda bulduğu parayı sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Temizlik yaparken bir miktar para buldum. Destenin üzerindeki kağıtta ismi yazılı Adnan Menderes Savrun'u bularak parayı teslim ettik. Bu davranışımızdan dolayı başkanımız Ömer Tarhan altın hediye etti. Paranın sahibini bulduğum için çok mutluyum." dedi.

Adnan Menderes Savrun da Kaya'ya teşekkür ederek, "Bankadan çektiğim 5 bin lirayı kaybetmiştim. Sağ olsun Volkan kardeşimiz bularak bize teslim etti. Bu dönemde bu tür hareketler ve böyle insanların olması içimizi ısıttı. Ailesine ve kendisine teşekkür ederim. Sağ olsun belediye başkanımız da altınla onurlandırmış. Ben de kendisini onurlandıracağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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